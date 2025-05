Hummels gewinnt gegen Gosens - Monza steigt ab

IMAGO/Giuseppe Maffia/SID/IMAGO/Giuseppe Maffia

Blieb ohne Einsatz: Mats Hummels

Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hat das letzte Duell mit seinem Freund Robin Gosens gewonnen. Beim 1:0 (1:0) des italienischen Traditionsklubs AS Rom gegen die AC Florenz saß Hummels, der in wenigen Wochen seine Karriere beendet, allerdings 90 Minuten auf der Bank. Gosens stand dagegen bei der Fiorentina in der Startelf, zur Pause wurde er ausgewechselt.

Durch den Sieg kletterte die Roma am viertletzten Spieltag der Serie A auf Rang vier, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Florenz folgt auf Rang acht. Artem Dowbyk (45.) traf kurz vor der Pause, Fiorentinas Nicolò Zaniolo sah wegen zu vehementer Beschwerden nach Abpfiff noch die Rote Karte.

Als erster Absteiger steht derweil Schlusslicht AC Monza nach einem 0:4 (0:2) gegen Atalanta Bergamo fest. Der Klub, der sich im Besitz der Berlusconi-Familie befindet, war vor drei Jahren in die Serie A aufgestiegen.