Diese fünf Stars können den "Clásico" entscheiden

Welcher Star entscheidet den "Clásico" zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid?

Am Mittwochabend geht es beim "Clásico" zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid nicht nur ums Prestige, sondern auch um die Tabellenführung in der Primera División. Vor dem Schlager blicken wir auf fünf Stars, die die Partie entscheiden könnten.

Der FC Barcelona fordert Real Madrid am Mittwoch (20:00 Uhr) zum 179. Mal in der spanischen Primera División heraus. Vor dem Clásico blickt der weltfussball-Medienpartner LaLiga auf fünf Stars, die herausstechen und so zum entscheidenden Faktor werden könnten.

Gerard Piqué (FC Barcelona)

Der FC Barcelona hat in dieser Saison einige defensive Probleme offenbart. Noch häufiger als in den zwei Jahren zuvor unter Ernesto Valverde. Barça wird Ruhe und Abgeklärtheit benötigen, um gegen die starke Offensive von Real Madrid bestehen zu können - und genau da kommt es auf die Erfahrung von Gerard Piqué, 32 Jahre, an.

Ob im Zusammenspiel mit Samuel Umtiti oder mit Clément Lenglet: Piqué trägt die Verantwortung, die Innenverteidigung des amtierenden Meisters zu organisieren.

Rodrygo (Real Madrid)

Der 18 Jahre alte Brasilianer gehört nach seinem Wechsel im Sommer vom FC Santos nach Madrid zu den großen Entdeckungen. In LaLiga erzielte er gleich bei seinem Debüt gegen Osasuna sein erstes Tor, bei seinem zweiten Startelfeinsatz in der Champions League im November gegen Galatasaray lieferte er einen lupenreinen Dreierpack (Tor mit links, Tor mit rechts, Kopfball).

Rodrygo, mittlerweile auch Nationalspieler, könnte im "Clásico" den Unterschied machen.

Antoine Griezmann (FC Barcelona)

Barça hat mit Antoine Griezmann im Sommer einen weiteren Superstar verpflichtet, der die Optionen in der Offensive noch einmal verstärkt. Während man Lionel Messi und Luis Suárez in einem "Clásico" immer auf der Rechnung haben muss, könnte der Franzose zum X-Faktor werden.

Griezmann hat in seiner Karriere schon acht Tore gegen die "Königlichen" geschossen.

Jordi Alba (FC Barcelona)

Jordi Alba ist ein Außenverteidiger mit einem unvergleichbaren Offensivdrang. Sollte er im Duell mit Dani Carvajal auf Barças linker Seite als Sieger hervorgehen, wird Real Madrid vor großen Problemen stehen.

In der Vorsaison lieferte Alba 17 Vorlagen, hinter Messi Barça-intern die meisten. Seit Jahren stellt er gerade für Real eine enorme Gefahr dar.

Federico Valverde (Real Madrid)

Das zentrale Mittelfeld hat sich bei Real Madrid mit Casemiro, Toni Kroos und Luka Modrić jahrelang von alleine aufgestellt. Das Trio hat den Fußball in Europa bisweilen dominiert. Und doch haben physische Probleme diesem beinahe perfekten Motor zuletzt ein wenig zugesetzt.

Genau dort kommt Federico Valverde ins Spiel. Obgleich der 21 Jahre alte Uruguayer kein Stammspieler bei Real ist, kann er jede der drei Positionen in der Schaltzentrale bestens ausführen. In einer hitzigen Schlussphase könnte es also auf Valverde ankommen.

