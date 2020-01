Lustenau holt Tobias Berger aus Liefering

GEPA pictures/ Jasmin Walter

Tobias Berger kickt ab sofort für den SC Austria Lustenau

Der SC Austria Lustenau präsentiert zum Trainingsauftakt einen neuen Spieler. So wechselt Tobias Berger vom Ligakonkurrenten FC Liefering nach Vorarlberg und unterschreibt bei der Mannschaft von Roman Mählich einen Vertrag bis Juni 2021.

Beim SC Austria Lustenau darf man zum neuen Jahr ein frisches Gesicht begrüßen. So wechselt Nachwuchstalent Tobias Berger vom FC Liefering ins Ländle und unterschreibt bei den Vorarlbergern einen Vertrag bis Juni 2021. Der 18-Jährige absolvierte in der Hinrunde verletzungsbedingt nur vier Ligaspiele für die Lieferinger und kam zweimal in der UEFA Youth League zum Einsatz.

Mehrfacher Nachwuchsnationalspieler

Tobias Berger kam über Dorfgastein und Hofgastein in die Nachwuchsakademie von Red Bull Salzburg und spielte seitdem mehrfach für diverse U-Nationalmannschaften von Österreich. Aktuell ist der gelernte Linksverteidiger Teil des U-19-Kaders unter Trainer Marko Rupert.

red