17 Ausfälle: Grippewelle legt GAK lahm

GEPA pictures/ Mario Buehner

David Preiss kann aktuell keinen Trainingsbetrieb durchführen

Beim GAK wird die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison zur echten Herausforderung. Aufgrund einer Grippewelle fallen beim aktuellen Tabellenelften der 2.Liga gleich 17 Spieler aus, ein Testspiel musste bereits aufgrund von Spielermangel abgesagt werden.

Dem GAK steht eine herausfordernde Rückrunde in der 2.Liga bevor. Aktuell auf dem elften Tabellenplatz liegend, haben die Grazer nur einen Punkt Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz, sogar das Tabellenende ist mit vier Punkten nicht allzu weit entfernt. Daher wäre eine gute Vorbereitung sehr wichtig, um einen Rhythmus zu finden und die vielen Neuzugänge in das Teamgefüge zu integrieren. Eine Grippewelle macht dem steirischen Klub aber aktuell zu schaffen, gleich 17 Spieler sind erkrankt und konnten nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen.

"So etwas habe ich noch nie erlebt"

Für den sportlichen Leiter des GAK, Alfred Gert, ist diese Situation gar unfassbar: "Ich bin seit 50 Jahren in diesem Geschäft, aber so etwas habe ich noch nicht erlebt." Aufgrund der vielen Ausfälle musste bereits ein Testspiel abgesagt werden, die Vorbereitungszeit ist aktuell unterbrochen. Gert bleibt dennoch frohen Mutes: "Wir werden das auch schaffen."

red