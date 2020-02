Kapfenberg verstärkt seine Defensive

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Kurt Russ darf sich über Verstärkung für die Defensive freuen

Der Kapfenberger SV schlägt kurz vor dem Ende des Transfersfensters noch einmal zu und verpflichtet den kroatischen Innenverteidiger Mario Cetina. Der 25-Jährige kommt von NK Dragovoljac in die Steiermark und unterschreibt einen Einjahresvertrag.

Kurz vor Transferschluss holt sich der Kapfenberger SV noch einmal Verstärkung für seine Defensive. Von NK Dragovoljac wechselt Mario Cetina in die Steiermark und schließt sich zumindest für eine Saison den Falken an. Der 1,96m-Hüne absolvierte bereits über 100 Profispiele in der zweiten kroatischen und ersten slowenischen Liga und soll die junge Mannschaft von Kurt Russ mit seiner Erfahrung unterstützen.

Mit 35 Gegentoren stellen die Kapfenberger aktuell die zweitschwächste Abwehr in der 2.Liga, nur Blau-Weiß Linz liegt mit 37 Gegentreffern noch hinter den Falken aus der Steiermark. Der 25-Jährige Cetina soll dabei helfen, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen.

red