U17 während Eliterunde zur EM im Burgenland

Für Yusuf Demir und Co. geht es Ende März ums EM-Ticket

Auf dem Weg zur EM 2020 in Estland erwischt Österreichs U17-Team eine Hammergruppe in der Eliterunde im Rahmen der Qualifikation. Vom 25. bis 31. März wird man als Gastgeber im Burgenland auf Deutschland, Portugal und die Niederlande treffen.

>> Spielplan der Eliterunde E zur EM 2020

Um sich für die EM 2020 in Estland zu qualifizieren, muss das österreichische U17-Team zuerst durch die Eliterunde. Nachdem man seine Gruppe in der 1. Qualirunde mit dem Punktemaximum souverän gewann, trifft die Elf von Trainer Martin Scherb nun als Gastgeber im Burgenland auf die Größen Deutschland, Portugal und die Niederlande. Gespielt wird von 25. bis 31.3 in der Akademie Mattersburg, in Drassburg und Ritzing.

U-17-Teamchef Scherb zeigt sich motiviert: "Wir freuen uns richtig darauf und betiteln es als 'EM daheim'. Eine stärkere Gruppe hätten wir auch bei einer Endrunde kaum bekommen können. Wir werden sehr selbstbewusst auftreten. Wir sehen uns auf Augenhöhe mit den anderen drei Teams. Ich schätze die Chancen für alle Mannschaften 50:50 ein, es gibt keinen Favoriten. Es wird sehr eng – in allen Bereichen."

Letzter Lehrgang abgeschlossen 💪🏼. Das #U17-Nationalteam blickt selbstbewusst auf die kommenden Aufgaben bei der Heim-Eliterunde. 🦅💯🇦🇹 #GemeinsamÖsterreich pic.twitter.com/v7U7wEx8sr — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 4. März 2020

Gruppenerste und sieben beste Gruppenzweite qualifiziert

Durch den Modus verspricht sich ein spannender Kampf bis zur Finalrunde, die vom 21. Mai bis zum 6. Juni in Estland stattfinden wird. Denn neben den Gruppensiegern der Eliterunde, qualifizieren sich auch die sieben besten Gruppenzweiten für das große Turnier. Das Team rund um Rapid-Edeljuwel Yusuf Demir hofft durch die Auswahl des Spielortes auf einen zusätzlichen Motivationsschub: "Für uns war eigentlich klar, dass wir im Osten Österreichs spielen wollen. Im Burgenland finden wir die perfekten Strukturen und denken, dass wir hier unsere Leistung perfekt umsetzen können"

Dem stimmt auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel zu, der auf zahlreiche Fan-Unterstützung hofft: "Für den Teamchef und sein Trainerteam war schnell klar, dass die Spielorte im Burgenland sein sollen. Ritzing ist in meinen Augen ein ideales Stadion für so eine Eliterunde. Auch die Akademie in Mattersburg und Drassburg sind perfekte Spielstätten. Wir hoffen natürlich, dass zahlreiche Fans zu den Spielen kommen und unser Team lautstark unterstützen. Bei diesen Gegnern kann das einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg haben."

