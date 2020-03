Vorsichtsmaßnahme: FAC-Spieler in Isolation

GEPA pictures/ Amir Beganovic

Die FAC-Kicker begeben sich nach dem Auswärtsspiel gegen Wacker Innsbruck in Selbstisolation

Zweitligist Floridsdorfer AC hat seine Spieler und Betreuer bis einschließlich Samstag in Selbstisolation geschickt. Zwar zeigten die Personen keine Anzeichen einer Infektion mit Covid-19, es handle sich aber um eine Vorsichtsmaßnahme, teilte der Club am Mittwochabend mit. Die 2. Liga ruht derzeit bis auf weiteres.

Grund ist das Auswärtsspiel der 19. und vorläufig letzten Runde der 2. Liga am 7. März bei Wacker Innsbruck. Ausgehend von diesem Datum werde man sich nun bis zum Ablauf der 14-tägigen Frist am Samstag in Quarantäne begeben, hieß es vonseiten des FAC. Das gesamte Bundesland Tirol gilt derzeit als Coronavirus-Risikogebiet.

"Sind unsrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst"

"Auch wenn aktuell alle Personen aus der genannten Gruppe vollkommen gesund sind und keinerlei Anzeichen einer Corona-Infektion zeigen, sind wir unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und haben uns dazu entschlossen, den Anweisungen des Vizekanzlers zu folgen. Die Gesundheit der Gesamtbevölkerung hat aktuell oberste Priorität", begründet Geschäftsführer Christian Kirchengast diese Vorsichtsmaßnahme.

apa