Arnautović: "Quarantäne? Gibt Schlimmeres"

Marko Arnautović richtet sich an seine Fans

Im Zuge der Coronavirus-Krise hat sich nun auch ÖFB-Star Marko Arnautović in einer Videobotschaft an seine Fans gewandt und sie dazu aufgefordert, die aktuelle Lage ernst zu nehmen und Zuhause zu bleiben.

Viele Fußballer nutzen die aktuelle Zwangspause, um sich über ihrer Social-Media-Kanäle an ihre Fans zu richten und sie zur Eigenverantwortung zu animieren. Nach Stars wie Lionel Messi oder Christiano Ronaldo, wendet sich nun auch ÖFB-Legionär Marko Arnautović mit einem Appell an seine Follower: "Nehmt die Lage ernst und bleibt Zuhause. Geht nur für dringende und notwendige Erledigungen außer Haus, somit schützt ihr euch und die anderen. Besonders eure Großeltern."

Arnautović selbst kam dieses Jahr noch wenig zum Kicken, da der Saisonstart in China aufgrund des Coronavirus Ende Jänner verschoben worden war. Seitdem hatte sich der 30-Jährige mit seinen Teamkollegen von Shanghai SIPG in Dubai aufgehalten. Nach einem kurzen Urlaub in Deutschland, um seine Familie zu sehen, befindet sich der ÖFB-Legionär nun erneut in Dubai in zweiwöchiger Selbstquarantäne, danach soll es wieder zurück nach China gehen, wo sich die Lage etwas entspannt hat.

"Arnie" macht seinen Fans Mut: "Ich hatte schon mehrer Quarantänen hinter mir und glaubt mir, es gibt Schlimmeres. In diesem Sinne, haltet euch an die Vorschriften und bleibt gesund."

red