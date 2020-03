Vorwärts Steyr verkauft Karten für fiktives Spiel

View this post on Instagram

Spieltag 🔴⚪ Wen trifft man heute um 19:10 beim Heimspiel in der Volksstraße? Niemand! Denn #derfussballbleibtzuhause Swipe nach rechts, um die Videobotschaft von Michael Halbartschlager zu sehen. #stayhome - Es ist wichtig sich an die Regeln zu halten. Dennoch kannst du den SKV unterstützen und dein Ticket für das Spiel "Vorwärts beats Corona" online kaufen. Für dieses fiktive Spiel könnt ihr ab sofort Tickets kaufen und damit einen wichtigen Beitrag zum Fortbestand der Vorwärts leisten. Die Preise sind hierbei gestaffelt (12 € Stehplatzticket, 19,19 € Sitzplatzticket und VIP-Tickets für 49,50 €). Die Bestellung der Tickets erfolgt mittels Überweisung auf folgendes Konto: Kontoinhaber: SK Vorwärts Steyr IBAN: AT90 3411 4000 0015 5218 Verwendungszweck: UnserHeimspiel + Angabe der eigenen E-Mail Adresse(!) An die E-Mail Adresse schicken wir dir ein Ticket für das fiktive Spiel als Dank für deine Unterstützung.