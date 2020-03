Quizauflösung: Ulmer spielte in 36 Runden 37 Mal

GEPA pictures/ Matthias Hauer

Ulmer gegen Lienhart am 22. Spieltag 2008/2009

Andreas Ulmer kam in der Bundesliga-Saison 2008/2009 auf 22 Einsätze für SV Ried und 15 Einsätze für Red Bull Salzburg, also auf 37 Spiele in 36 Runden.

Ulmer durfte nämlich am 22. Spieltag gleich zwei Mal ran. Erst für Ried gegen den KSV Superfund alias Kapfenberg am 13. Dezember 2008 (3:0). Dann für seinen neuen Klub RB Salzburg im Nachtragsspiel beim FC Kärnten, das die Bullen am 4. März 2009 mit 0:2 verloren. (im Bild unten gegen Sandro, Anm.)

Insgesamt hält Ulmer schon bei 319 Bundesliga-Einsätzen.

Danke allen Teilnehmern und Glückwunsch an Michael Grubmüller für die schnellste richtige Antwort.

red