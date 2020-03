Quizauflösung: Spieler aus 22 Ländern kamen zum Einsatz

imago sportfotodienst

Paul Scharner (vorne rechts) bei der Multi-Kulti-Rangelei

In der Premier-League-Partie Blackburn Rovers gegen West Bromwich Albion im Jänner 2011 kamen Spieler aus 22 Ländern zum Einsatz.

Zu Spielbeginn waren mit Paul Robinson und David Dunn auf Seiten Blackburns und Jerome Thomas auf Seiten West Broms noch drei Engländer mit von der Partie und mit Martin Olsson (Blackburn) und Jonas Olsson (West Brom) zwei Schweden - also "nur" Spieler aus 19 Nationen.

Später kamen aber noch Jason Roberts (Grenada) für die Rovers, sowie der ehemalige Salzburger Somen Tchoyi (Kamerun) und Roman Bednář (Tschechien) für die Baggies ins Spiel und der Rekord war perfekt.

Insgesamt waren am Platz: 3 Engländer, 2 Schweden, 2 Franzosen, 2 Schotten sowie je ein Spieler aus der Republik Kongo, Spanien, Norwegen, USA, Kanada, Kroatien, Paraguay, Grenada, Wales, Slowakei, Rumänien, Chile, Nordirland, Demokratische Republik Kongo, Nigeria, Tschechien, Kamerun und Paul Scharner aus Österreich.

Nur Engländer

Das letzte Spiel, in dem ein Premier-League-Klub mit 11 Engländern in der Startformation angetreten ist, war am 27. Februar 1999, als Aston Villa ein englisches Team gegen Coventry City auf's Feld schickte. Sie gingen mit 1:4 unter.

Startformation aus elf Ländern

Nur wenig später schickte Chelsea erstmals eine Startformation mit Spielern aus elf verschiedenen Ländern aus Feld, nämlich am Boxing Day 1999 in Southampton. Der Norweger Tore André Flo bescherte der Elf von Gianluca Vialli per Doppelpack einen 2:1-Auswärtssieg.

