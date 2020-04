Moritz Bauer: "Will Saison nicht missen"

Giuseppe Maffia via www.imago-images.de

Moritz Bauer konnte sich bei Celtic keinen Stammplatz erspielen

Für Moritz Bauer ist die aktuelle Situation wahrlich keine einfache. Der ÖFB-Legionär sitzt aufgrund der vorherrschenden Coronavirus-Krise aktuell in Glasgow fest und hat Zeit über seine aktuelle Situation zu reflektieren. Im Interview mit der "Kronen Zeitung" spricht der 28-Jährige über den Stand der Dinge.

Durch die Coronavirus-Epidemie liegt der Fußball in Europa weitestgehend flach, auch auf der Insel, dem "Heimatland" des runden Leders, wird zurzeit eher virtuell als auf dem Platz gekickt. Der ehemalige ÖFB-Nationalspieler Moritz Bauer, der aktuell von Stoke City zu Celtic Glasgow ausgeliehen ist, nutzt den Stillstand, um über seine Situation zu reflektieren. Im Gespräch mit der "Kronen Zeitung" lässt der 28-Jährige sein Jahr Revue passieren.

"Es war eine spannende Erfahrung"

Seit Sommer 2019 schnürt Moritz Bauer leihweise seine Schuhe für den schottischen Rekordmeister, trotz gutem Beginn mit einigen Startelfeinsätzen und dem Gänsehaut-Debüt in Ibrox gegen die Rangers, fand sich der Rechtsverteidiger bei den "Bhoys" bald wieder auf der Ersatzbank. Für Bauer aber kein Grund die Saison nur negativ zu sehen: "Ich will die Saison nicht missen. Es war eine spannende Erfahrung, auch wenn es für mich bitter gelaufen ist."

Für seine Degradierung auf die Bank zeigt der ÖFB-Legionär sogar Verständnis: "Es lag nicht an der Leistung. Aber ich bin 28, von Stoke nur ausgeliehen, relativ teuer, da verstehe ich den Klub, dass er einen Jungen aufbaut." So zog Celtic-Coach Neil Lennon oftmals den 19-jährigen Jeremie Frimpong Bauer vor, zuletzt agierte auch der Schotte James Forrest in offensiverer Position auf der rechten Seite der Grün-weiß-Gestreiften.

In der Meisterschaft ist man bei Celtic voll auf Kurs, liegt 13 Punkte vor den Glasgow Rangers, aktuell ist aber bis 23. April in Schottland alles dicht. Moritz Bauer nutzt die Zeit, um sich mit Spinning-Rad und Läufen im Park in Form zu halten: "Schwieriger ist es, mental frisch zu bleiben. Ich probiere neue Kochmenüs aus, spiele viel Klavier."

Offene Reise

Wie es über den Sommer hinaus mit Moritz Bauer weitergeht, steht noch in den Sternen. Bei seinem eigentlichen Stammklub Stoke City besitzt der ehemalige Russland-Legionär noch einen Vertrag bis 2023 und durch die verschobene EURO auf 2021 ist auch der Traum an einer Teilnahme für den 28-Jährigen noch nicht geplatzt: "Nach der Saison hätte ich schlechte Karten gehabt. Möglicherweise bekomme ich jetzt die Chance, mich mit Leistung wieder ins Gespräch zu bringen."

red