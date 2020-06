SV Ried droht Rückfall auf Platz zwei

GEPA pictures/ Manfred Binder

Bleibt die SV Ried im Aufstiegsrennen auf der Strecke?

Der einst überlegene Tabellenführer der 2. Liga verliert im Oberösterreich-Derby gegen Blau-Weiß Linz mit 1:3 und könnte am Sonntag von Verfolger Austria Klagenfurt überholt werden.

Die SV Ried hat am Freitag im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga eine bittere Niederlage kassiert. Die Innviertler mussten sich in der 25. Runde der 2. Liga im eigenen Stadion Blau-Weiß Linz mit 1:3 geschlagen geben und würden damit am Sonntag die Tabellenführung an Austria Klagenfurt verlieren, sollten die zwei Punkte zurückliegenden Kärntner bei Vorwärts Steyr gewinnen.

Die Linzer gingen in der 22. Minute durch Philipp Pomer in Führung, Bernd Gschweidl gelang in der 39. Minute der Ausgleich. Fabian Schubert stellte in der 56. Minute auf 2:1 für die Gäste, ehe eine Slapstickeinlage der Rieder die Entscheidung brachte. Goalie Filip Dmitrović räumte seinen auf den Ball schauenden Verteidiger Patrick Obermüller um, Oliver Filip musste das Kunstleder nur noch ins leere Tor rollen (85.).

Damit setzte es für Ried die vierte Niederlage aus den jüngsten fünf Partien. Blau Weiß Linz schob sich dank des zweiten Sieges in Folge an die neunte Stelle.

apa