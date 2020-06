ÖFB-Bomber Grbić will in Frankreich bleiben

GEPA pictures/ Panoramic

Adrian Grbić hat in der Ligue 2 in 26 Spielen 17 Mal getroffen

ÖFB-Legionär Adrian Grbić (23) hat in der Sonntagsausgabe der "L’Équipe" bestätigt, dass er seine Karriere am liebsten in Frankreich fortsetzen würde.

"Ich träume davon, in der Ligue 1, in der Champions League oder bei einer Weltmeisterschaft zu spielen, also muss ich über meine Fortschritte nachdenken", sagt Grbić.

Zweitligist Clermont Foot soll 10 Millionen Euro Ablöse für Grbić verlangen. Laut "L’Équipe" sind Aufsteiger RC Lens und Stade Brest die heißesten Kadidaten auf seinen Erwerb, allerdings nicht um den geforderten Preis.

Grbić ist sich übrigens sicher, dass "wenn wir die Meisterschaft beenden hätten dürfen, Clermont Foot in der Ligue 1 wäre." In 9 Runden im Kalenderjahr 2020 hat Clermont Foot 20 Punkte angeschrieben.

red