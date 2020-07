Admira holt Ex-DFB-Nationalspieler an Bord

FC Flyeralarm Admira

Patrick Helmes wird künftig an der Seite von Zvonimir Soldo arbeiten

Neuzugang beim FC Flyeralarm Admira. Die Südstädter, die sich erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg retten konnten, verstärken ihr Trainerteam mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Patrick Helmes. Er wird künftig sowohl als Co-Trainer der Kampfmannschaft als auch als Cheftrainer der Juniors agieren.

Die Admira bereitet sich nach der Last-Minute-Rettung am letzten Spieltag schon eifrig auf die kommende Saison vor. So verpflichtet man mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Patrick Helmes einen neuen Co-Trainer für die Kampfmannschaft. Der 36-Jährige wechselt aus der Jugend von Bayer Leverkusen nach Niederösterreich. Zudem wird der ehemalige Bundesliga-Spieler auch das Amt des Cheftrainers bei den Juniors übernehmen, wie die Südstädter in einer Aussendung bestätigen.

Künftig intensiver auf eigenen Nachwuchs setzen

Patrick Helmes kommt mit einer ordentlichen Vita in die Südstadt, absolvierte der ehemalige Stürmer von Köln und Leverkusen doch rund 177 Einsätze in der ersten und zweiten deutschen Bundesliga und erzielte dabei satte 88 Tore.

Der 23-fache Nationalspieler Deutschlands freut sich auf seinen neuen Job: "Ich brenne für meine neuen Aufgaben. Die neue Strategie und Zielsetzung des FC Flyeralarm haben mich keine Sekunde zögern lassen, bei diesem Projekt mitwirken zu wollen. Die Admira will verstärkt auf den Nachwuchs setzen, die Durchlässigkeit zur Kampfmannschaft optimieren. Dabei will ich meine Erfahrung einbringen."

Nach zuletzt zwei Jahren im Nachwuchsbereich von Bayer Leverkusen, wo er für die U15 zuständig war, sammelte Helmes bereits als Co-Trainer von Kölns zweiter Garde oder von Rot-Weiß Erfurt auch Erfahrung im Herrenbereich.

Admira-Sportdirektor Ernst Baumeister sieht Helmes als perfektes Bindeglied zwischen Jugend und Profiteam: "Patrick ist nicht nur aufgrund seiner rheinischen Herkunft eine Frohnatur, sondern steht für Begeisterung, Professionalität und Profi-Erfahrung, die exakt für seine neue Position beim FC Flyeralarm prädestiniert sind. Ein solches Bindeglied zwischen Kampfmannschaft und Juniors ist für unsere neue sportliche Ausrichtung elementar."

red