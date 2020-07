Offiziell: Austria-Coach Ilzer wechselt zu Sturm

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Zieht es den Austria-Coach zurück in die steirische Heimat?

Jetzt ist es offiziell! Wie beide Vereine bestätigen, löst Christian Ilzer seinen Vertrag bei der Austria auf und wechselt innerhalb der Bundesliga zu Sturm Graz. Bei den Steirern unterschreibt der 42-Jährige einen Vertrag über drei Jahre.

Das Trainerkarussell in der Bundesliga beginnt sich ordentlich zu drehen. Wie die beiden Vereine bestätigen, wechselt Christian Ilzer von der Austria zu Sturm Graz. Der 42-Jährige löst seinen Vertrag bei den "Veilchen" auf und unterschreibt für drei Jahre in der Hauptstadt der Steiermark. Ilzer hatte erst gerade mit der Austria im Europacup-Play-off gegen Hartberg den Kürzeren gezogen und heuert nun bei einem anderen Sorgenfall der Liga an. Sturm verlor neun seiner zehn Spiele in der Meistergruppe und stand seit dem Aus von Nestor El Maestro noch ohne Trainer für die kommende Saison da.

"Christian hatte ein sehr lehrreiches Jahr in Wien, welches ihn als Trainer und Mensch weiter geformt hat. Mit dieser Erfahrung, seiner Fachkenntnis als Trainer und Spielerentwickler und seinen Erfolgen passt er ideal nach Graz. Nach den gemeinsamen Gesprächen mit ihm, waren wir alle davon überzeugt, dass er der richtige Mann für einen langfristigen, steirischen Weg ist", so Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker.

Stöger kündigte Veränderungen an

Nach einer wahren Saison zum Vergessen kündigte Austria Wien-Sportvorstand Peter Stöger nach dem Verpassen des Europacups Veränderungen im Verein an und kritisierte dabei deutlich die fehlende Weiterentwicklung innerhalb der Mannschaft. Jetzt hat Cheftrainer Ilzer selbst einen Schlussstrich gezogen und den Verein gebeten, eine neue Herausforderung in Graz annehmen zu können.

Peter Stöger dazu: "Dieser Entschluss ist doch ein wenig überraschend, aber natürlich machen wir uns bereits Gedanken zur weiteren Ausrichtung des Klubs. Wichtig ist jetzt, dass wir nicht die schnellste, sondern die richtige Entscheidung treffen. Im Moment gibt es dazu jedenfalls nichts zu verkünden. Wir wollen, dass das neue Trainerteam zu Saisonbeginn mit dem ersten Mannschafstraining am 10. August die Arbeit auf dem Platz aufnimmt. Wir wünschen Christian Ilzer alles Gute bei seiner neuen Aufgabe und bedanken uns für seinen Aufwand."

Bereits vor zwei Jahren wurde Ilzer als Coach der Schwarz-Weißen gehandelt, er entschied sich damals aber für einen Wechsel zum WAC. Als Steirer bei einem steirischen Klub scheint die Kombination Ilzer/Sturm auf jeden Fall zu passen.

Ilzer freut sich auf Herausforderung

Ilzer selbst freut sich auf seine kommende Aufgabe: "Meine Entscheidung ist gestern Abend nach einem langen Gespräch mit Sportdirektor Andreas Schicker gefallen. Seine Ideen und seine Herangehensweise haben bei mir Eindruck hinterlassen und decken sich mit meiner Fußball-Philosophie. Überzeugt hat mich nicht zuletzt das neue spannende Projekt rund um den 'Neustart' des SK Puntigamer Sturm Graz, mit dem ich mich zu 100 Prozent identifizieren kann. Dann ist alles sehr rasch gegangen. Ich möchte hiermit auch die Gelegenheit nützen, um mich bei den Verantwortlichen, dem Staff, den Spielern und den Fans von Austria Wien für die Unterstützung in einer nicht immer einfachen Saison zu bedanken. Ich freue mich auf die Herausforderung bei Sturm Graz."

Erst vor einem Jahr wechselte Ilzer nach einem erfolgreichen Jahr beim WAC zur Austria, schaffte es aber nicht sich mit dem Team für die Meistergruppe zu qualifizieren. Insgesamt kommt der 42-Jährige in 39 Pflichtspielen auf 14 Siege, 12 Unentschieden und 13 Niederlagen, eine ausgeglichene Bilanz.

Neben Ilzer werden auch seine drei Assistenztrainer Uwe Hölzl, Dominik Deutschl und Sargon Duran die Austria verlassen.

