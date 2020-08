Holzhauser lacht vom Platz an der Sonne

BRUNO FAHY via www.imago-images.de

Beerschot feiert "Rapha"

Raphael Holzhauser spielt zu Saisonbeginn der belgischen Eerste klasse A groß auf.

Der 27-jährige ÖFB-Legionär schoss seinen Club Beerschot am Sonntag mit seinem Tor in der 28. Minute zu einem 1:0-Sieg bei Meister Club Brügge.

"Neun Punkte in drei Spielen. Das hat sich niemand gedacht. Das ist ein Verdienst der ganzen Mannschaft", weiß Holzhauser.

Mit drei Treffern in drei Spielen liegt Holzhauser an der Spitze der Torschützenliste. Aufsteiger Beerschot führt gemeinsam mit RSC Charleroi die Tabelle mit jeweils neun Punkten aus drei Spielen an.

Drei Siege zum Saisonbeginn sind in Belgien seit 93 Jahren keinem Aufsteiger mehr gelungen.

