Rapid-Supertalent Demir erzielt erstes Profitor

GEPA pictures/ Christian Ort

Rapid-Juwel Yusuf Demir traf zum Endstand

Rapid feiert in der ersten Runde des ÖFB-Cups einen souveränen 5:0-Sieg über den TSV St. Johann. Dem erst 17-jährigen Yusuf Demir gelingt in der Schlussphase sein erstes Tor bei den Profis.

Mit dem SK Rapid ist am Sonntagabend ein weiterer Bundesligist in die zweite Runde des ÖFB-Cups eingezogen. Die Hütteldorfer besiegten vor 1.250 Zuschauern im heimischen Allianz-Stadion den TSV St. Johann aus der Regionalliga Salzburg mit 5:0.

Taxiarchis Fountas traf im Triplepack (12., 48., 50.), auch sein Sturmpartner Ercan Kara trug sich in der 22. Minute in die Schützenliste ein. Fountas scheiterte zudem mit einem Elfmeter an Gäste-Tormann Dominik Waltl (31.).

Für den Schlusspunkt sorgte Yusuf Demir. Das erst 17-jährige Supertalent blieb nach Fountas-Lochpass cool im Abschluss und erzielte kurz vor Schluss sein erstes Tor für die Rapid-Profis. Bereits kurz nach seiner Einwechslung nach einer knappen Stunde hatte der junge Wiener aus 20 Metern die Latte getroffen.

red