Rapid II zahlt Lehrgeld gegen Liefering

GEPA pictures/ David Geieregger

Die "Jungbullen" waren für Rapids Zweierteam eine Nummer zu groß

Zweitliga-Neuling Rapid II zieht beim FC Liefering klar mit 0:3 den Kürzeren. Amstetten und Steyr trennen sich 2:2.

Der FC Liefering hat am Sonntag in der 2. Liga einen klaren Erfolg über die zweite Mannschaft des SK Rapid eingefahren. Der Kooperationsclub von Red Bull Salzburg gewann gegen die Jung-Hütteldorfer durch Treffer von Chukwubuike Adamu (11.), Benjamin Šeško (45.+4) und Sámuel Major (71.) mit 3:0 und ist damit ex aequo mit Wacker Innsbruck nach der ersten Runde Tabellenführer.

Wenige Stunden davor hatten sich SKU Amstetten und Vorwärts Steyr mit einem 2:2 getrennt. David Peham (6., 79.) und Josip Martinović (48./Elfmeter, 58.) trafen jeweils doppelt.

apa