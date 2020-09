FAC im Wiener Zweitliga-Derby siegreich

GEPA pictures/ Philipp Brem

Die Floridsdorfer jubeln über den Auswärtssieg

Der FAC hat am Sonntag in der dritten Runde der 2. Liga seinen ersten Sieg gefeiert. Die Floridsdorfer gewannen das Wiener Derby gegen Aufsteiger Rapid II mit 3:2 (1:1). Nach der Rapid-Führung durch Marco Fuchshuber (26.) drehte Marco Sahanek mit zwei Treffern (31., 69.) die Partie, Flavio erhöhte auf 3:1 (77.). Marko Dijakovic gelang in der 95. Minute noch das 2:3.

>> Spielbericht: SK Rapid II gegen Floridsdorfer AC

Während sich der FAC ins Tabellen-Mittelfeld verbesserte, ist die weiter sieglose Mannschaft von Trainer Steffen Hofmann gemeinsam mit Austria Lustenau Letzter.

apa