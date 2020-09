Australiens Frauen-Team stellt neuen Trainer vor

AFP/SID/JAVIER SORIANO

Gustavsson wird Frauen-Nationaltrainer in Australien

Der Schwede Tony Gustavsson soll Australiens Fußball-Frauen auf die Heim-WM 2023 vorbereiten. Das gab der australische Verband FFA am Dienstag bekannt.

Demnach wird Gustavsson sein Amt als Nachfolger von Ante Milicic offiziell im Januar antreten, da er in seiner Heimat noch bis Ende des Jahres an den Klub Hammarby IF gebunden ist. Als Co-Trainer der US-Frauen gewann Gustavsson zweimal den WM-Titel.