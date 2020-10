Arnautović: Auf den Gin folgt jetzt der Vodka

Stringer via www.imago-images.de

Bei Marko Arnautović sind nicht nur die Torchancen hochprozentig

Beim knappen 1:0-Sieg der österreichischen Nationalmannschaft gegen Rumänien, war Marko Arnautović nicht mit dabei. Für den China-Legionär läuft es mit sieben Toren in 13 Spielen aber aktuell prächtig, doch auch Abseits des Fußballplatzes erzielt der 31-Jährige seine Erfolge.

>> Die Vereinsstatistik von Marko Arnautović

Auch wenn er dem österreichischen Nationalteam aktuell nicht zur Verfügung steht, läuft es für Marko Arnautović sportlich ansonsten sehr flüssig. Mit sieben Toren in 13 Spielen der chinesischen Super League ist er momentan der beste Schütze seines Teams Shanghai SIPG und hat sich nach der langen Pause wieder in Form geschossen. Doch auch abseits der Fußballplatzes sorgt Arnautović für positive Schlagzeilen, präsentierte er vor wenigen Monaten seine eigene Gin-Marke, so folgt nun mit dem "Arnautović Vodka" der alkoholische Blutsbruder nach. Das verrät er im Interview mit der "Kronen Zeitung".

Erfolg im Sport und beim Alkohol

Mit zehn Siegen aus 14 Ligaspielen, ist Marko Arnautović mit Shanghai SIPG sehr ordentlich in die neue Saison gestartet und hat mit seinem Team gleich den Gruppensieg geholt. Im Viertelfinale der Playoffs wartet nun Shanghai Shenhua, sollte er mit seiner Mannschaft bis ins Finale der Liga kommen, so wird das ÖFB-Team noch länger auf seine Dienste verzichten müssen.

Für den 85-fachen Teamspieler steht aber ohnehin ein dichtes Programm an, veröffentlichte er vor ein paar Monaten seinen eigenen Gin, so folgt nun mit seiner ersten Vodka-Marke, der alkoholische Kumpane, wie er im Gespräch mit der "Kronen Zeitung" bestätigt: "Der Arnautović Vodka war schon parallel zum Gin in Planung. Bei einem Vodka etwas Überragendes und Herausstechendes zu entwickeln war eine ganz besondere Herausforderung, die wir aber bestens gemeistert haben."

Anfang Juni präsentierte er mit dem "Arnautović London Dry Gin" seinen ersten Versuch, ins Geschäft des hochprozentiges Genusses einzusteigen und ein paar Monate später zieht der China-Legionär ein durchaus positives Fazit: "Der hat schon alle Erwartungen übertroffen, wir kommen mit der Produktion kaum nach. Die Fans haben inzwischen gemerkt, dass das was richtig Gutes ist. Aber nicht nur die Fans, der Handel reißt sich auch darum, in Kürze wird der Gin im Regal beim Merkur zu haben sein. Dass er so gut ankommt, freut mich natürlich extrem, und ich bin sicher, dass es beim neuen Arnautović Premium Vodka nicht anders sein wird."

Auch zu seiner Rückkehr ins ÖFB-Team äußert sich der 26-fache Team-Torschütze, der schon Sehnsucht nach dem Nationalteam hat: "Ich hoffe, wieder sehr bald beim Team zu sein und für Österreich auf dem Platz alles zu geben. Jeder weiß, dass ich voller Stolz und gerne für mein Land spiele, aber die sehr strengen Corona-Beschränkungen machen die Länderspiele für mich leider unmöglich. Ich bin aber in regelmäßigem Kontakt mit dem Trainer, und wir werden, so weit wir es beeinflussen können, alles daransetzten, dass ich wieder dabei sein kann."

red