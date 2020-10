Liefering schlägt auch die Young Violets

GEPA pictures/ Christian Ort

Der Salzburger Nachwuchs gibt in der 2. Liga weiter den Ton an

Tabellenführer Liefering bleibt in der 2. Liga weiter ungeschlagen, die Young Violets sind nach wie vor sieglos.

Der FC Liefering hat in der achten Runde der 2. Liga seinen Vorsprung von vier Punkten gewahrt. Der Tabellenführer gewann am Freitag bei Schlusslicht Young Violets Austria in Wien mit 2:0 (2:0). Neuer Tabellenzweiter ist der SV Lafnitz, der den Kapfenberger SV mit 2:0 (1:0) bezwang. Der bisherige Zweite GAK musste sich dagegen bei den Juniors OÖ mit 0:2 (0:0) geschlagen geben und hat nun sieben Punkte Rückstand auf die Spitze.

Liefering sorgte bei den jungen Austrianern früh für klare Verhältnisse. Chikwubuike Adamu (3.) und Lukas Prokop (19./Eigentor) sorgten für eine schnelle Führung und auch für den Sieg der Salzburger, die bekanntlich nicht in die Bundesliga aufsteigen dürfen. Während Liefering damit weiter ungeschlagen ist, warten die Young Violets weiter auf ihren ersten Saisonsieg.

Lafnitz gewinnt Steirerderby gegen Kapfenberg

Lafnitz sicherte sich durch Treffer von Philipp Wendler (41.) und Christoph Kröpfl (54.) drei Punkte. Der GAK musste sich dagegen nach zuletzt drei Siegen und einem Remis geschlagen geben. Sebastian Wimmer (65.) und Alexander Mayr (83.) trafen für die LASK-Nachwuchsschmiede.

Auf eine eher schwache erste folgt eine starke zweite Hälfte. Mit mehreren guten Möglichkeiten und einem Lattentreffer – aber leider keinem Tor.

Die Veilchen unterliegen Liefering durch zwei frühe Gegentreffer mit 0:2. 😕 #faklive #LigaZwa pic.twitter.com/hhsUgViLWn — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) 30. Oktober 2020

Der FAC vergab beim 3:3 (1:1) gegen Vorwärts Steyr dreimal eine Führung und ist damit auch nach dem fünften Duell mit den Oberösterreichern seit deren Aufstieg im Sommer 2018 sieglos. Michael Drga (85.) rettete Vorwärts einen Punkt.

Wacker Innsbruck besiegte Horn mit zehn Mann mit 3:2 (1:1). Florian Jamnig wurde in der 29. Minute beim Stand von 1:1 ausgeschlossen, in Unterzahl brachte Ronivaldo (52.) die Tiroler dennoch in Führung. Patrik Eler (82.) glich für die Niederösterreichern aus, doch Merchas Doski (87.) schoss Wacker doch noch zum Sieg.

apa, red