Holzhauser netzt schon wieder für Beerschot

via www.imago-images.de

Achter Streich von Raphael Holzhauser in der belgischen Liga

Belgien-Legionär Raphael Holzhauser ist weiter on fire. Gegen Oud-Heverlee Leuven erzielt der Spielmacher aus Niederösterreich sein bereits achtes Saisontor.

Raphael Holzhauser hat am Samstag seinen achten Saisontreffer in der belgischen Fußballliga erzielt. Der ÖFB-Teamspieler traf beim 4:2-Erfolg seines Klubs Beerschot gegen Leuven in der 65. Minute zum 4:1.

Holzhauser ist zweitbester Torschütze der Liga und mit acht Toren und sechs Assists bester Scorer. Beerschot hat sich damit weiter in der Spitzengruppe etabliert.

apa