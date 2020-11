NÖ setzt Amateurbetrieb bis Jahresende aus

GEPA pictures/ Jennifer Vass

Der niederösterreichische Fußballverband wirft für den Rest des Jahres das Handtuch

Aufgrund der erneuten Verschärfung der Maßnahmen der Bundesregierung werden im niederösterreichischen Amateurfußball im Jahr 2020 keine Bewerbsspiele mehr ausgetragen.

Der Niederösterreichische Fußball-Verband (NÖFV) hat angesichts der neuen Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung, die am Dienstag in Kraft treten, eine weitreichende Entscheidung getroffen. Im Jahr 2020 dürfen im niederösterreichischen Amateurfußball keine Bewerbsspiele mehr ausgetragen werden, gab der NÖFV am Sonntag bekannt. Dies betreffe alle Meisterschaftsspiele der NÖFV-Bewerbe, aber auch der Nachwuchsbewerbe.

"Selbst wenn es theoretisch im Dezember wieder möglich wäre, bräuchten die Teams eine gewisse Vorlaufzeit, zumal ab 3. November 2020, 00:00 Uhr, auch kein Mannschaftstraining mehr möglich ist", hieß es. Der Verband unterbrach mit sofortiger Wirkung alle Meisterschaften unter seinem Dach.

"Heuer wird es keine Meisterschaftsspiele mehr geben, aber wir wollen die Saison 20/21 im kommenden Jahr natürlich fortsetzen. Wie und wann das möglich sein wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Alles hängt von der weiteren Entwicklung der Pandemie und den rechtlichen Rahmenbedingungen ab", erklärte NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister.

apa