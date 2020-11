Austria Klagenfurt hat einen neuen Präsidenten

GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Die Klagenfurter Austria bekommt einen neuen Präsidenten

Finanzexperte Herbert Matschek ist neuer Präsident des Zweitligisten Austria Klagenfurt. Vizepräsident ist mit Željko Karajica der Bruder von Klubboss Tomislav Karajica.

Der Zweitligist Austria Klagenfurt hat mit Herbert Matschek einen neuen Präsidenten. Wie der auf den Aufstieg in die Bundesliga hoffende Verein am Montag bekannt gab, wurde der Finanzexperte vom Präsidium für diesen Posten ausgewählt. Der deutsche Medienmanager Željko Karajica - der Bruder von Klubboss Tomislav Karajica - ist Vizepräsident. Der bisherige Präsident Ivica Perić hatte das Amt aus beruflichen Gründen zur Verfügung gestellt.

Der 53-jährige Matschek verfolgte die Entwicklung der Klagenfurter seit einigen Jahren als Steuerberater des Klubs mit. Zu den Zielen meinte er: "Das Hauptaugenmerk liegt darauf, die wirtschaftlichen, organisatorischen und sportlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um langfristig erfolgreichen Fußball bieten zu können. Ideal wäre es natürlich, in dieser Saison den Bundesliga-Aufstieg zu schaffen." Aktuell liegt die Austria in der 2. Liga an der dritten Stelle, fünf Zähler fehlen auf Aufstiegskonkurrent Lafnitz.

apa