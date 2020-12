Russicher EM-Held gestorben

AFP/SID/FRANCK FIFE

Viktor Ponedelnik wurde 83 Jahre alt

Der russische Fußball trauert um Viktor Ponedelnik, den EM-Held von 1960: Der Offensivspieler hatte die sowjetische Auswahl bei der ersten EM vor 60 Jahren in Frankreich zum Titel im Endspiel gegen Jugoslawien (2:1 nach Verlängerung) geschossen.

Nach Angaben des russischen Fußball-Verbandes verstarb er im Alter von 83 Jahren.

Neben Torwart Lev Yashin, Slava Metreveli und Valentin Ivanov gehörte Ponedelnik zu den tragenden Säulen der UdSSR-Mannschaft.

Das Endspiel im Pariser Prinzenpark-Stadion entschied der Angreifer mit seinem Treffer in der 113. Minute. In 29 Länderspielen für die Sowjetunion erzielte der Mann aus Rostow am Don 20 Treffer.