Blau-Weiß Linz will ins ÖFB Cup-Viertelfinale

GEPA pictures/ Manuel Binder

Die Linzer wollen auch im Cup ihren guten Lauf fortsetzen

Der Auftakt zur zweiten Tranche des Cup-Achtelfinales bringt am Dienstag das Duell der beiden Zweitligisten Kapfenberg und Blau-Weiß Linz. Die Oberösterreicher, die in der Ligatabelle sieben Punkte vor den Steirern liegen und das erste Saisonduell ebenfalls in Kapfenberg mit 4:2 für sich entschieden, haben dabei eine realistische Chance, erstmals in der Vereinsgeschichte das Viertelfinale zu erreichen.

>> Übersicht des ÖFB-Cup Achtelfinales

Am Mittwoch steht dann zum Abschluss der Runde der Schlager zwischen Titelverteidiger Salzburg und Rapid am Programm. Zudem kommt es zu den Spielen WAC - Amstetten und LASK - Elektra Wien.

apa