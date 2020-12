Innsbruck schnappt sich Angreifer Fridrikas

FCW/Zorzi

Lukas Fridrikas (li.) freut sich auf seine neue Arbeitsstelle

Wacker Innsbruck vermeldet seinen ersten Wintertransfer. Wie der Tiroler Zweitligist in einer Aussendung bekannt gibt, wechselt Stürmer Lukas Fridrikas von Konkurrent FC Dornbirn nach Innsbruck und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

Lukas Fridrikas wechselt vom FC Dornbirn nach Tirol zu Aufstiegsaspirant Wacker Innsbruck. Das gaben die Innsbrucker in einer Aussendung bekannt. Der 23-jährige Angreifer unterschreibt einen Vertrag bis 2024, über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Lukas hat in den letzten eineinhalb Jahren mit seinen Toren und Assists seine Qualitäten in der zweiten Liga unter Beweis stellen können. Er ist in der Offensive variabel einsetzbar - kann sowohl im Sturmzentrum, am Flügel, als auch im zentral offensiven Mittelfeld spielen und wird mit dieser Vielseitigkeit unseren Kader verstärken", freut sich Innsbrucks Sportdirektor Alfred Hörtnagl über den Transfer.

Erfolgreicher Torjäger

Fridrikas brachte es in dieser Saison in 13. Ligaeinsätzen auf sechs Tore, bereits in der vergangenen Spielzeit war er in 27 Ligapartien ganze 13 Mal erfolgreich. Der Stürmer geht selbstbewusst seine neue Aufgabe an: "Ich sehe den Wechsel zum FC Wacker Innsbruck als den für mich perfekten nächsten Karriereschritt. Ich konnte mich den letzten eineinhalb Jahren in der zweiten Liga beweisen und brenne nun für die neue Aufgabe bei einem der Topteams der Liga. Ich habe hier einen langfristigen Vertrag unterschrieben und möchte dabei helfen die Ziele des Vereins zu erreichen."

