Peter Žulj dürfte Anderlecht verlassen

Vincent Kalut via www.imago-images.de

Peter Žulj bei Anderlecht vor dem Absprung

Auch um Spielpraxis für die bevorstehende EURO im Sommer zu sammeln, dürfte ÖFB-Legionär Peter Žulj dem belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht den Rücken kehren.

ÖFB-Legionär Peter Žulj ist offenbar auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. In der aktuellen Saison ist der 27-jährige Oberösterreicher für den RSC Anderlecht in lediglich acht von bisher 19 Ligaspielen zum Einsatz gekommen, stand allerdings seit Anfang Dezember überhaupt nicht mehr im Kader von Trainer Vincent Kompany.

Dadurch ist auch seine Teilnahme an der EURO im kommenden Sommer gefährdet, naheliegend also, dass sich Žulj nach einem neuen Arbeitgeber umsieht. Laut Informationen von "Sky" soll der Spielmacher kurz vor dem Absprung stehen, eine Rückkehr nach Österreich dürfte es aber nicht geben. Žulj sei in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem Klub im Ausland, im Raum stehe zunächst ein leihweiser Transfer bis Sommer.

Der Linksfuß wechselte vor zwei Jahren von Sturm Graz zum RSC Anderlecht, für den er seitdem 40 Matches bestritten hat. Tor ist ihm für den belgischen Rekordmeister und aktuellen Tabellenvierten bisher noch keines gelungen. Im österreichischen Nationalteam hat Žulj seit März 2019 nur ein Spiel - beim 3:0-Sieg in Luxemburg im vergangenen November - bestritten.

red