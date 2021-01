Young Violets verstärken sich mit zwei Talenten

FK Austria Wien

Timo Schmelzer schließt sich den Young Violets an

Die Young Violets vermelden die ersten zwei Neuzugänge im Jahr 2021. Wie in einer Aussendung bekannt gegeben wurde, schließen sich der 17-jähige Timo Schmelzer und der 18-jährige Dario Kreiker der Zweitgarnitur der Wiener Austria an.

Es gibt zwei Neuzugänge bei den Young Violets zu vermelden. Mit Timo Schmelzer und Dario Kreiker schließen sich zwei Jungspieler der Zweitmannschaft der Wiener Austria an, Schmelzer kommt nach seiner Ausbildung an der Akademie Burgenland vom SV Gols nach Wien Favoriten, Kreiker kickte bisher beim SC Ortmann in der niederösterreichischen Landesliga.

"Zwei vielversprechende externe Talente"

"Mit Timo Schmelzer und Dario Kreiker konnten wir zwei vielversprechende externe Talente, die wir bereits seit langer Zeit durch diverse Spielbeobachtungen noch vor Corona kennen, in den Kader der Young Violets aufnehmen. Beide sind ob ihres Alters auch noch in der Akademie für die U18 spielberechtigt. Es wird spannend zu beobachten sein, wie rasch ihre Adaptierung bei Austria Wien voranschreiten wird", freut sich der technische Direktor der Austria, Ralf Muhr, über die Neuverpflichtungen.

Beide stehen auch schon beim heutigen Testspiel gegen den GAK im Kader und könnten somit gleich zu ihrem Debüt kommen. "Sowohl Timo als auch Dario haben sich in den letzten Wochen im Training gut präsentiert und passen perspektivisch sicherlich gut zum Verein. Wir haben uns schlussendlich dafür entschieden, und das freut mich, dass sie Teil der Austria-Familie werden sollen", so Young Violets-Coach Harald Suchard.

