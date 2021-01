Grbić schon wieder vor Abgang bei Lorient?

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Adrian Grbić könnte bald in grün auflaufen

Das Gastspiel von Adrian Grbić bei seinem derzeitigen Klub FC Lorient könnte nach einem halben Jahr schon wieder vorbei sein. Wie die französische Zeitschrift "Le Telegramme" berichtet, ist Ligakonkurrent AS St. Etienne an einer Leihe des ÖFB-Stürmers interessiert.

ÖFB-Legionär Adrian Grbić könnte seinen Klub FC Lorient ein halbes Jahr nach seinem Wechsel schon wieder verlassen. Laut Informationen von "Le Telegramme" steht der Angreifer bei Ligakonkurrent AS St. Etienne hoch im Kurs, die den Angreifer ausleihen wollen, inklusive Kaufoption. Grbić war erst im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von 10 Millionen Euro von Zweitligist Clermont Foot nach Lorient gewechselt.

Mehr Spielpraxis bei St. Etienne?

Bei AS St. Etienne soll der 24-Jährige die Lücke in der Offensive füllen, zudem könnte ihm dort mehr Spielzeit gewährt werden, als er zuletzt in Lorient bekommen hat. Zu Beginn noch Stammspieler, reichte es seit November für den dreifachen Saisontorschützen nur mehr zur Kurzeinsätzen. Im Hinblick auf einen Kaderplatz für die EM für den ambitionierten Stürmer zu wenig.

Bei St. Etienne wird ein treffsicherer Angreifer jedenfalls händeringend gesucht, die Südfranzosen liegen aktuell nur auf dem 16. Tabellenplatz und stellen mit lediglich 20 erzielten Tore auch eine der schwächsten Offensiven der gesamten Ligue 1. Da könnte ein Grbić in Form durchaus helfen, der in der vergangenen Ligue 2-Saison in 26 Ligaspielen starke 17 Tore erzielte.

