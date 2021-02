FAC holt Ex-Bundesliga-Kicker Rasner

GEPA pictures/ Philipp Brem

Martin Rasner heuert in Wien-Floridsdorf an

Der Floridsdorfer AC verstärkt sich am letzten Transfertag mit dem ehemaligen Bundesliga-Spieler Martin Rasner. Der 25-jährige Mittelfeldspieler stand bis vergangenen Sommer beim SKN St. Pölten unter Vertrag und zieht nun nach Wien zum 2. Liga-Klub weiter.

>> Die Vereinsstatistik von Martin Rasner in der welfussball-Datenbank

Beim Floridsdorfer AC gibt es kurz vor der Schließung des Wintertransferfensters noch einen Neuzugang zu vermelden. Wie der 2. Liga-Klub in einer Aussendung bekannt gibt, schließt sich der ehemalige Bundesliga-Spieler Martin Rasner der Mannschaft von Neo-Coach Roman Ellensohn an. Bis vergangenen Sommer war der 25-jährige Mittelfeldspieler beim SKN St. Pölten aktiv.

"Absoluter Wunschspieler"

"Martin ist ein absoluter Wunschspieler von uns, mit dem wir seit vergangenem Sommer in Kontakt gewesen sind. Mit seiner Erfahrung in der Bundesliga ist er eine große Bereicherung für unsere Mannschaft. Er hat das Trainerteam und mich in persönlichen Gesprächen vor allem auch mit seiner Einstellung und Mentalität beeindruckt und wir sind überzeugt, dass er eine wichtige Stütze im Frühjahr sein kann", so FAC-Manager-Sport Lukas Fischer.

Martin Rasner durchlief die gesamte Akademie St. Pölten und schaffte im Juli 2013 den Sprung zum FC Liefering. Dort zog er nach zwei Jahren zum SV Grödig weiter, ehe er für eine Saison in Deutschland beim 1. FC Heidenheim 1846 kickte. Seit Sommer 2017 war er wieder für seinen Jugendklub aktiv, doch im Sommer 2020 wurde sein Vertrag beim niederösterreichischen Bundesligisten nicht verlängert. Er bringt es bisher auf 96 Bundesligaspiele.

"Ich freue mich sehr, die Mannschaft kennen zu lernen und direkt in das Training einzusteigen. Gegen den ein oder anderen habe ich in meiner bisherigen Karriere schon gespielt. Ich bin top-motiviert, dass es am kommenden Wochenende bereits wieder losgeht in der 2. Liga", gibt sich Martin Rasner motiviert.

red