Holzhauser mit 14. Saison-Assist für Beerschot

Raphael Holzhauser ist weiter der beste Scorer der belgischen Liga

Belgien-Legionär Raphael Holzhauser hat beim 2:2 von Beerschot gegen Royal Mouscron wieder einmal seine Beine bei einem Treffer im Spiel.

Raphael Holzhauser hat seine Scorerbilanz in der belgischen Liga am Sonntag weiter aufgebessert. Der ÖFB-Teamspieler sorgte beim 2:2-Heimremis von Beerschot gegen Royal Mouscron für einen Assist und war damit im vierten Spiel in Folge an einem Treffer direkt beteiligt. Insgesamt war es bereits seine 14. Torvorlage in der laufenden Saison, daneben gelangen ihm auch 13 Treffer. Mit 27 Punkten ist der 28-Jährige weiter der Topscorer in der Liga.

Holzhauser bereitete in der 86. Minute mit einem Pass den Anschlusstreffer von Blessing Eleke vor. Danach sorgte Stipe Radić (94.) noch für einen Punktgewinn der Heimischen, die in der Tabelle auf Platz sieben liegen.

apa