Beben beim WAC vor Cup-Hit gegen den LASK

GEPA pictures/ Christian Walgram

Ferdinand Feldhofer sorgt mit einer Personalentscheidung für Aufsehen

Beim Wolfsberger AC lässt Cheftrainer Ferdinand Feldhofer vor dem Cup-Halbfinale gegen den LASK mit einer Personalentscheidung aufhorchen. Wie nach dem Abschlusstraining am Dienstag bekannt wurde, werden Kapitän Michael Liendl, Michael Novak und Christopher Wernitznig nicht dem Kader im Pokalhit angehören.

>> Liveticker: Wolfsberger AC gegen LASK

Paukenschlag beim Wolfsberger AC kurz vor dem wichtigen ÖFB-Cup-Halbfinale gegen den LASK. Wie am Dienstag nach dem Abschlusstraining bekannt wurde, hat Cheftrainer Ferdinand Feldhofer die drei Routiniers Michael Liendl, Michael Novak und Christopher Wernitznig aus dem Kader für den Pokalhit gestrichen. Das berichtet die "Kleine Zeitung".

Überraschende Entscheidung

Über die genauen Hintergründe gab der Cheftrainer des Tabellenfünften der Bundesliga keine Auskunft, verletzt ist jedenfalls keiner von den drei gestandenen Profis. Überraschend ist die Entscheidung durchaus, zählen die drei an sich zum absoluten Stammpersonal des Kärntner Bundesligisten, auch wenn es zuletzt gerade zwischen Kapitän Liendl und Feldhofer kriselte und der 35-jährige Spielmacher immer weniger Spielzeit bekommen hat.

Spieltag ‼️

🆚 @LASK_Official

🏟 Lavanttal-Arena

⏰ 19:00 Uhr

🏆 UNIQA ÖFB Cup Halbfinale



Alles geben für die Mission Cupfinale! 👊🏻💪🏻 #WACASK pic.twitter.com/VipijvL5j4 — Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) 3. März 2021

Abwehrspieler Novak stand bisher in 18 Bundesligaspielen in der Startelf, kam zudem achtmal in der Europa League und viermal im ÖFB-Cup zum Einsatz. Auch Christopher Wernitznig stand in 16 Bundesligapartien, sieben Europa League-Spielen und vier ÖFB-Cup-Begegnungen auf dem Spielfeld, Spielmacher Liendl zählt mit vier Toren und neun Assists in 19 Bundesligaspielen zu den absoluten Leistungsträgern beim "Wolfsrudel" aus dem Lavanttal.

Eine durchaus pikante und mutige Entscheidung des Cheftrainers bei einem so wichtigen Spiel, in dem es um den ersten Finaleinzug der Vereinsgeschichte im ÖFB-Cup geht, auf diese drei erfahrenen Profis zu verzichten.

red