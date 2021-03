APA (AFP)

Adrian Grbic trifft per Elfmeter für Lorient

Aufsteiger FC Lorient hat dank Adrian Grbić in der französischen Meisterschaft gepunktet.

🔚 C'est terminé.



Lorient ramène un point de la Mosson (1-1).



⚽️ Grbic (pén, 9')

⚽️ Mavididi (28') #MHSCFCL pic.twitter.com/7iqVkmSdwV — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) 3. März 2021

Der ÖFB-Teamstürmer erzielte am Mittwoch beim 1:1 in Montpellier in der 9. Minute per Elfmeter den Führungstreffer. Für den 24-Jährigen war es das vierte Saisontor.

apa