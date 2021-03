Dornbirn vertraut weiter auf sein Trainer-Gespann

GEPA pictures/ David Bitzan

Markus Mader genießt das Vertrauen

Zweitligist FC Dornbirn hat die Verträge mit Trainer Markus Mader und Co-Trainer Klaus Stocker vorzeitig bis Sommer 2022 verlängert.

"Das Trainergespann hat in den letzten vier Jahren hervorragende Arbeit geleistet und deshalb werden wir mit ihnen auch in die neue Saison starten", wird der sportliche Leiter, Peter Handle, in einer Aussendung der Vorarlberger zitiert. Voraussetzung sei der Klassenerhalt.

"Wir haben in den letzten vier Jahren alle an einem Strang gezogen, deshalb macht es einfach viel Spaß für den FC Dornbirn zu arbeiten", freut sich Mader über das Vertrauen der Klubführung. Und das nach vier Niederlagen in Folge!

Aktuell liegt Dornbirn in der Zweitliga-Tabelle auf Rang neun und hat fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

red