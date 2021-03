Corona-Eklat um BVB-Flop: "Emre Mor verliert die Kontrolle"

Inigo Larreina via www.imago-images.de

Ex-BVB-Profi Emre Mor sorgt für Wirbel

Auch dreieinhalb Jahre nach seiner Zeit bei Borussia Dortmund kommt Emre Mor nicht in den Tritt. Erneut sorgte der bei seinem BVB-Wechsel einst als Top-Talent gehandelte Offensivspieler bei Celta Vigo für Ärger und muss sich wohl schon bald wieder nach einem neuen Verein umschauen.

Grund für die jüngste Aufregung um Mor ist ein verpasster Corona-Test des 23-Jährigen. Wie die spanische "AS" berichtet, versäumte der 15-malige türkische Nationalspieler nach einer vom Klub akzeptierten Reise nach Dubai einen notwendigen PCR-Test. Aufgrund dessen könne Mor derzeit nicht mit dem Team trainieren, heißt es.

Vigo-Trainer Eduardo Coudet reagierte angesprochen auf den Vorfall genervt. "Alles, was ich sagen kann, ist, dass er den PCR-Test einen Tag später hatte, weil er die Klinik nicht gefunden hat", erklärte der Übungsleiter auf einer Pressekonferenz.

Für den Spott sorgte unterdessen die spanische Presse. "Emre Mor verliert die Kontrolle", titelte die "AS". Mor drohe bei Vigo nun das Aus.

Ex-BVB-Profi Emre Mor nie mehr für Celta Vigo?

"Er wird nie wieder für uns spielen" und habe den Klub "enttäuscht", sei laut dem Blatt aus dem Vereinsumfeld zu hören.

Für zusätzlichen Ärger sorgt angeblich auch Mors Social-Media-Auftritt. Den Klub-Bossen sollen die ständigen Instagram-Posts von Mors Dubai-Aufenthalt ein Dorn im Auge sein. Mittlerweile stellte der ehemalige BVB-Profi seinen Account offline.

Sportlich gab Mor in den vergangenen Monaten ebenfalls keine gute Figur ab. In dieser Saison erzielte er in 13 Begegnungen gerade einmal ein einziges Tor. Zuletzt stand Mor Ende Januar auf dem Platz.

Zwischen 2016 und 2017 stand der in Dänemark geborene Edeltechniker beim BVB unter Vertrag. Seinen Durchbruch schaffte Mor in Dortmund jedoch nicht.

Celta Vido zahlte dann immerhin 13 Millionen Euro für ihn. In Galicien ist Mor aber durchgehend nur Ergänzungsspieler. An diesem Status änderten auch die zwischenzeitlichen Leihen zu Galatasaray und Olympiakos Piräus nichts.