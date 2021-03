SKN-Frauen mit klarem Sieg gegen Sturm Graz

HELMUT FOHRINGER, APA

Alexandra Bíróová und Co. fertigten Sturm Graz ab (Archivbild)

Lange Zeit kann Sturm Graz den Schlager in der Frauen-Bundesliga offen halten, am Ende setzen sich die Titelverteidigerinnen vom SKN St. Pölten aber doch klar durch.

Titelverteidiger SKN St. Pölten bleibt in der Frauen-Bundesliga weiter makellos. Am Sonntag feierte der Spitzenreiter im Schlager der zwölften Runde gegen Sturm Graz einen 5:1-(1:0)-Heimsieg und liegt in der Tabelle bereits sieben Punkte vor seinem ersten Verfolger SG Landhaus/Austria Wien beziehungsweise elf vor den drittplatzierten Grazerinnen. Das Torverhältnis der Niederösterreicherinnen lautet 61:6.

Sturm forderte St. Pölten voll, lag nach Toren von Jasmin Eder (40.) und Melanie Brunnthaler (66.) aber 0:2 in Rückstand. Nina Predanić konnte es mit dem Anschlusstreffer (83.) nur kurz spannend machen. Zwei Minuten später sorgte Mateja Zver für die Entscheidung, Alexandra Bíróová (90.) und Brunnthaler (93.) schossen im Finish noch einen Kantersieg heraus.

apa