Philipp Semlic bleibt bei Lafnitz an Bord

GEPA pictures/ Michael Meindl

Philipp Semlic bleibt dem SV Lafnitz erhalten

Der SV Lafnitz kann auch in Zukunft auf die Dienste seines Erfolgstrainers Philipp Semlic zählen. Wie der steirische Klub bekannt gibt, verlängert man den ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre. Seit Jänner 2020 steht der 37-Jährige bei Lafnitz an der Seitenlinie.

Erfreuliche Nachrichten beim SV Lafnitz. Wie der Tabellenführer der 2. Liga bekannt gibt, verlängert Erfolgscoach Philipp Semlic seinen ursprünglich im Sommer auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre. Semlic ist im Jänner 2020 nach dem Abgang von Ferdinand Feldhofer zu den Lafnitzern gestoßen und führt mit seiner Mannschaft aktuell die Tabelle der 2. Liga an. Der Verein hat sich aber dennoch gegen das Ansuchen einer Lizenz für die Bundesliga entschieden.

"Bin ein Trainer, der für nachhaltige Entwicklung steht"

"Wir sind sehr froh, mit unserem Erfolgstrainer für zwei weitere Jahre zusammenarbeiten zu können", so Lafnitz-Boss Bernhard Loidl. Auch Semlic, der vor seinem Engagement in Lafnitz in Hartberg sowie im Nachwuchs von Sturm Graz gearbeitet hat, freut sich über die Klärung seiner weiteren Zukunft: "Ich bin ein Trainer, der für nachhaltige Entwicklung steht und sehe dies beim SV Lafnitz gegeben. Ich möchte mich und die Mannschaft, sowie mit Bernhard Loidl gemeinsam den Verein weiterentwickeln. Wir werden weiter akribisch daran arbeiten, dass der erfolgreich eingeschlagene Weg und die Spielidee weiter stabilisiert werden."

Die Tinte ist trocken, Philipp Semlic verlängert um zwei weitere Jahre beim SVL!✅💛💙



Obmann Bernhard Loidl: „Wir sind sehr froh mit unserem Erfolgstrainer für zwei weitere Jahre zusammenarbeiten zu können.“



____________________#vertragsverlängerung #semlic #svl #svlafnitz pic.twitter.com/lrbkh3kYEe — SV Licht-Loidl Lafnitz (@svlafnitz) 2. April 2021

Lafnitz führt nach 19 Spieltagen aktuell mit 41 Punkten die Tabelle der 2. Liga an, hat momentan fünf Punkte Vorsprung auf den FC Liefering, die aber noch eine Partie weniger ausgetragen haben. Für Lafnitz setzte es in dieser Saison erst vier Niederlagen bei rund 13 Siegen.

red