Juniors OÖ feiern 3:0-Sieg in Dornbirn

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Der FC Juniors OÖ feiert einen souveränen Auswärtssieg

Die Juniors Oberösterreich haben sich in der 25. Runde der 2. Liga auf Rang acht verbessert. Das "Farmteam" des LASK setzte sich nach drei sieglosen Partien am Samstag beim FC Dornbirn klar mit 3:0 durch und überholte damit in der Tabelle nicht nur die Vorarlberger, sondern auch den FAC.

>> Spielbericht: FC Dornbirn gegen Juniors OÖ

Der Vorsprung auf beide Teams beträgt zwei Punkte. Nach einem frühen Eigentor von Felix Gurschler (9.), machten Patrick Plojer (65.) und Valentino Müller (77./Elfmeter) alles klar.Dornbirn verlor vor (erlaubten) 100 Zuschauern zum zweiten Mal hintereinander und das mit einem Gesamt-Torverhältnis von 0:11.

apa