Wacker Innsbruck holt sich Platz vier zurück

APA/ERWIN SCHERIAU

Innsbruck-Trainer Daniel Bierofka/Archivbild

Das Aufstiegsrennen in der 2. Liga bleibt weiterhin spannend. Wacker Innsbruck ist nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Rapid II wieder Vierter.

Der FC Wacker Innsbruck hat sich am Sonntag die Pole Position unter den Aufstiegsaspiranten der 2. Liga zurückgeholt. Die Tiroler gewannen ihr Auswärtsspiel der 26. Runde gegen Rapid II 2:0 (2:0), die Tore erzielten Marco Holz per Kopf (12.) und Ronivaldo (22.). Oliver Strunz verschoss für die in der zweiten Hälfte chancenreicheren Hütteldorfer einen Foulelfmeter (95.). Die Gäste beendeten die Partie nach einem Ausschluss von Verteidiger Florian Kopp nur zu zehnt.

Vier Runden vor Schluss liegt Innsbruck mit 48 Punkten einen Zähler vor Austria Klagenfurt, am Samstag 2:0-Sieger bei Austria Lustenau, auf Rang vier. Die Top drei - Blau-Weiß Linz (58), Liefering (56) und Lafnitz (50) - sind nicht aufstiegsberechtigt. Sollte kein potenzieller Aufsteiger in die Top Zwei kommen, folgt eine Relegation gegen den Bundesliga-Letzten. Der GAK (39) hat im Rennen um den Aufstieg nur Außenseiterchancen, gastiert am Freitag in Innsbruck. Klagenfurt empfängt nächsten Sonntag die Juniors OÖ.

apa