West Ham-Coach heizt Arnautović-Gerüchte an

Im Blick auf seine Zukunft kommt Marko Arnautović ins Grübeln

Seit Wochen wird Marko Arnautović mit einem Abschied aus China und einer Rückkehr nach Europa in Verbindung gebracht. Besonders der italienische Erstligist Bologna FC soll an einer Verpflichtung des ÖFB-Kickers interessiert sein, aber auch in England ist "Arnie" weiter im Blickpunkt.

Kehrt Marko Arnautović nach zwei Jahren in China im Sommer wieder nach Europa zurück? Geht es nach den Gerüchten der letzten Wochen, so scheint dies nicht ganz unrealistisch, auch wenn der ÖFB-Legionär mit drei Toren in den ersten vier Ligaspielen einen Traumstart in die aktuelle Saison der chinesischen Super League hingelegt hat. Dennoch soll vor allem der italienische Erstligist Bologna FC an einer Verpflichtung des 32-jährigen Angreifers interessiert sein, laut "Gazzetta dello Sport" sind die Gespräche mit dem Management von Arnautović schon weit fortgeschritten. Ein Vierjahresvertrag steht im Raum, mit der Option einen Teil davon beim MLS Klub Montreal Impact zu erfüllen. Der Klub gehört wie der Bologna FC Joey Saputo.

Moyes: "Würde eine Verpflichtung von Marko nicht ausschließen"

Doch die Pläne der "Rossoblu" könnten ausgerechnet von einem Ex-Verein von Marko Arnautović durchkreuzt werden, denn auch sein ehemaliger Verein West Ham United zählt immer wieder zu den möglichen Interessenten am Stürmer, der für die "Hammers" in 65 Pflichtspielen 22 Tore und 12 Assists beisteuern konnte. Fakt ist, dass West Ham noch auf der Suche nach einem Nachfolger für den wenig erfolgreichen Sebastian Haller ist, der im Winter zu Ajax Amsterdam weiterzog. Arnautović könnte da Abhilfe schaffen.

Angesprochen auf das Interesse am österreichischen Stürmer gab sich David Moyes in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Brighton offen: "Ich würde eine Verpflichtung von Marko nicht ausschließen, aber ich versuche, nach vorne zu schauen. Ich versuche, ein neues West Ham aufzubauen. Ich versuche, nicht zurückzugehen, wenn ich es verhindern kann. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht tun werde."

Erfolgreich war das Duo in der gemeinsamen Zeit auf jeden Fall, in der Saison 2017/18 brachte es Marko Arnautović unter David Moyes auf elf Tore und sechs Vorlagen in 26 Pflichtspielen. Doch der Trainer der Hammers zweifelt, ob eine Verpflichtung des 87-fachen Teamspieler Österreichs überhaupt stemmbar wäre: "Vielleicht würde Marko zurückkommen wollen, aber er verdient eine Menge Geld in China, also bin ich mir nicht sicher, ob wir uns das überhaupt leisten können."

Transfer nur bei Vertragsauflösung wahrscheinlich

Bis Dezember 2022 ist Marko Arnautović noch an seinen Klub Shanghai Port FC gebunden, doch da die chinesischen Klubs in finanziellen Sorgen sind, könnte man sich bei einer Vertragsauflösung das Gehalt des ÖFB-Legionärs sparen. Für Bologna wäre dies ebenfalls die einzige Möglichkeit, einen Transfer zu realisieren.

Während Arnautović in Italien wohl mit offenen Armen empfangen werden würde, könnte er in England auf den Widerstand der Fans treffen. Denn sein Abgang von West Ham vor zwei Jahren verlief alles andere als ruhig ab, einige Anhänger haben ihm sein Verhalten von damals noch nicht ganz verziehen.

