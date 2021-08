Arnautović unterschreibt beim FC Bologna

GEPA pictures/ Michael Zemanek

Marko Arnautović kehrt nach Europa zurück

Nach langem hin und her ist der Transfer von Marko Arnautović von Shanghai Port zum Bologna FC endlich durch. Wie der italienische Klub bestätigt, kehrt der 32-jährige ÖFB-Teamstürmer in die Serie A zurück und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024.

Der Wechsel von ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautović zum Bologna FC ist endlich in trockenen Tüchern. Wie der Serie A-Klub offiziell bestätigt, kehrt der 32-Jährige nach zwei Jahren in China bei Shanghai Port FC nach Italien zurück und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024. Arnautović war bereits zu Beginn der Woche für die medizinischen Tests nach Italien gereist und war dort von hunderten "Tifosi" frenetisch begrüßt wurden. Da aber noch auf die Freigabe aus China gewartet wurde, hat sich die offizielle Vorstellung etwas verzögert. Nun tritt der ehemalige Stürmer von Inter Mailand seinen Dienst bei seiner bislang achten Profistation an.

Arnautović wird best-bezahlter Profi der Vereinsgeschichte

Laut Medienberichten wird für den ÖFB-Legionär eine Ablösesumme in Höhe von drei Millionen Euro fällig, in Shanghai hatte er ursprünglich noch einen Vertrag bis Dezember 2022. Laut italienischen Medien könnte sich diese Summe durch Bonuszahlungen noch um eine Million erhöhen. Bei Bologna soll Marko Arnautović künftig 2,7 Millonen Euro netto im Jahr verdienen und avanciert somit zum best-bezahltesten Spieler der Vereinsgeschichte. Der exzentrische Angreifer galt als absolute Wunschlösung von Bologna-Coach Siniša Mihajlović.

𝘖𝘍𝘍𝘐𝘊𝘐𝘈𝘓 ✍️#Arnautovic is a new Bologna player 😍



🟥 𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙈𝘼𝙍𝙆𝙊 🟦#ForzaBFC #WeAreOne — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) 1. August 2021

Für den 91-fachen Nationalspieler Österreichs bedeutet der Wechsel eine Rückkehr nach Italien, bereits in der Saison 2009/10 war es für Inter Mailand im Einsatz, brachte es unter dem damaligen Starcoach José Mourinho aber auf lediglich drei Ligapartien. Nun will es "Arnie" erneut im Süden Europas wissen, Saisonauftakt für Bologna ist am 22. August gegen Aufsteiger US Salernitana 1919.

Zähe Verhandlungen

Bologna beendete die Ligasaison auf Rang zwölf. Die "Rossoblu" werden seit Anfang 2019 vom serbischen Ex-Teamspieler Siniša Mihajlović betreut. Dieser hatte Arnautovic schon vor über einer Woche öffentlich Rosen gestreut. "Er stellt sich als Spieler in den Dienst der Mannschaft, ist körperlich und physisch stark", meinte der 52-Jährige. "Er setzt alleine die ganze Abwehr unter Druck."

Bologna-Präsident Joey Saputo ist auch Eigentümer des kanadischen Clubs CF Montreal. Vor Monaten war daher bereits spekuliert worden, Arnautovic könnte sein drittes und letztes Vertragsjahr in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) absolvieren. Der Verhandlungen mit Shanghai verliefen für Bologna unabhängig davon zäh. Die Chinesen wollten eine Ablöse für den Offensivstar lukrieren, den sie vor zwei Jahren um kolportierte 25 Millionen Euro von West Ham United geholt hatten, der nach der Corona-Pause samt langer Trennung von seiner Familie aber unbedingt nach Europa zurückkehren wollte.

From cold Tuesday nights in Stoke to sunny Sunday evenings in Italy. We move! 😜🔴🔵 pic.twitter.com/JOf56e3iPy — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) 1. August 2021

Auch ÖFB-Teamchef Franco Foda hatte eine Rückkehr zuletzt begrüßt, weil die Anreise seines Stürmers zum Nationalteam damit deutlich kürzer ausfällt - und dieser wieder regelmäßiger zur Verfügung stehen dürfte. Das erste ÖFB-Länderspiel nach der EM steht am 1. September in der WM-Quali in der Republik Moldau auf dem Programm. Die italienische Liga beginnt eineinhalb Wochen davor am 21./22. August.

red/apa