SKN St. Pölten-Doppel in der NV Arena

GEPA pictures/ Philipp Brem

Zunächst dürfen sich die Herren in der NV-Arena versuchen, dann kommen die Damen dran

Die Fans des SKN St. Pölten bekommen am 24. September die Möglichkeit, erstmals ein Spiel des in der 2. Liga engagierten Männerteams sowie eines des Frauen-Serienmeisters am selben Abend in der NV Arena zu sehen.

❗️ "Wölfe-Doppel" als Premiere im Profisport ❗️



Am 24. September steigt in der NV Arena nicht nur Derby gegen Amstetten (18:10 Uhr), sondern um 20:30 Uhr auch das Spitzenspiel zwischen dem Frauenteam und der Austria! 🤩 #meinSKN #weareone



💻 Infos ➡️ https://t.co/DP3JNCTOq6 pic.twitter.com/poGCrm9Pu4 — spusu SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) 8. September 2021

Den Auftakt dieser Fußball-Doppelveranstaltung bildet das Niederösterreich-Duell des SKN mit SKU Amstetten, danach folgt der Frauen-Bundesliga-Schlager zwischen St. Pölten und der Wiener Austria. Absteiger SKN St. Pölten liegt mit vier Punkten nach sechs Runden deutlich hinter den Erwartungen zurück und belegt in der Tabelle aktuell nur den 13ten Tabellenplatz.

Das Frauenteam des niederösterreichischen Klubs ist gewohnt erfolgreich in die Saison gestartet und konnte seine ersten beiden Saisonduelle für sich entscheiden. Zuletzt konnte man ein 14:0-Torfestival gegen den FC Südburgenland feiern, mit einer Differenz von 20:0 hat man aktuell eine astreine Bilanz zu Buche stehen.

apa/red