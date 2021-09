Lustenau schlägt Amstetten, St. Pölten verliert

GEPA pictures/ Oliver Lerch

Lustenau gegen Amstetten

Der Spitzenreiter der 2. Liga, Austria Lustenau, hat am Samstag in der siebenten Runde einen 3:1-(0:0)-Heimsieg gegen SKU Amstetten gefeiert. Die Vorarlberger bauten damit ihren Vorsprung in der Tabelle auf die ersten Verfolger Blau Weiß Linz und Wacker Innsbruck wieder auf vier Punkte aus. Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten kommt hingegen weiter nicht auf Touren und verlor sein Heimspiel gegen den FC Dornbirn sang- und klanglos mit 0:3 (0:1).

Die Lustenauer taten sich lange Zeit schwer gegen die gut organisierten Mostviertler. Zudem vernebelte Austrias Torschütze vom Dienst, Haris Tabakovic, einen Elfmeter (38.), er schoss den Ball über das Tor. Brandon Baiye brachte in Hälfte zwei den Tabellenführer nach einem Eckball mit 1:0 in Führung (54.). Der Ausgleich durch Sebastian Leimhofer fiel jedoch postwendend (56.). In der 80. Minute konnte Tabakovic seinen Torjägerqualitäten doch noch unter Beweis stellen und brachte den Gastgeber mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck erneut in Führung. Fünf Minuten später sorgte Muhammed-Cham Saracevic für die Entscheidung zugunsten Lustenaus.

St. Pölten kommt hingegen in der 2. Liga nicht aus der Krise. Im Kellerduell gegen Dornbirn zeigten die Niederösterreicher vor rund 1.000 Zuschauern eine teilweise desolate Leistung. Ein Doppelpack von Florian Prirsch (20./72.) sowie ein Treffer von Stefan Wächter (56.) bescherten den Vorarlbergern einen verdienten Auswärtserfolg. Dornbirn kletterte auf Rang zwölf, St. Pölten rutschte auf Platz 15 ab und ist damit Vorletzter.

apa