Sorge um Fußball-Ikone: Pelé zurück auf der Intensivstation

Geraldo Bubniak, via www.imago-images.de

Pelé musste zurück auf die Intensivstation

Brasiliens Fußball-Idol Pelé befindet sich wenige Tage nach der Entfernung eines Dickdarms-Tumors zurück auf der Intensivstation.

Nachdem dem der Achtzigjährige im Verlauf der Woche den Intensiv-Bereich des Albert-Einstein-Hospitals in Sao Paulo zunächst verlassen durfte, musste er laut "ESPN Brasil" am Freitag wegen einer Refluxösophagitis - Magensäure fließt dabei die Speiseröhre hoch - zurück auf die Intensivstation. Das Krankenhaus wollte die Berichte in Brasilien bislang nicht kommentieren.

Erst vor wenigen Tagen postete Pelé auf Instagram ein Foto aus dem Krankenhaus und schrieb, dass er schon bald wieder bereit sei "90 Minuten plus Verlängerung" zu spielen.

Der Jahrhundert-Fußballer Pelé hatte sich bereits vor dem Eingriff am Dickdarm verschiedenen Operationen unterziehen müssen. Er musste im November 2014 an der Niere, im Mai 2015 an der Prostata, zwei Monate später an der Wirbelsäule und im Dezember des gleichen Jahres auch an der Hüfte operiert werden.