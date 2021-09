Barcelona mit Remis bei Demir-Startelfdebüt

APA (AFP)

Yusuf Demir war für Barcelona 45 Minuten am Platz

Durchwachsen ist am Montag das Startelfdebüt von Yusuf Demir für den FC Barcelona gewsen. Nach frühem Rückstand gegen Außenseiter Granada infolge eines Kopfballtreffers von Domingos Duarte (2.) lief die Truppe von Ronald Koeman im Camp Nou mit dominantem aber ideenlosem Spiel lange einem Treffer nach. Innenverteidiger Ronald Araujo rettete in der Schlussminute nach Hereingabe von Gavi noch das 1:1, das die aktuelle Schwäche Barcas aber nicht verdecken konnte.

>> Spielbericht: FC Barcelona gegen Granada CF

Mit acht Punkten aus fünf Partien findet sich das auch finanziell angeschlagene Barca nur im Tabellenmittelfeld von La Liga wieder. In der vergangenen Woche war man ebenfalls zuhause in der Champions League mit 0:3 an Bayern München zerschellt.

Demir, der an der Seite von Memphis Depay und Philippe Coutinho startete, wurde in der 75. Minute ausgetauscht. Bis zum Montag war der von Rapid ausgeliehene Wiener in zwei Pflichtspielen (CL und La Liga) für rund eine halbe Stunde eingwechselt worden.

apa