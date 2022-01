ÖFB arbeitet an neuer Akademie-Struktur

GEPA pictures/ Matic Klansek

Peter Schöttel will die "Leistungsparameter hoch halten".

Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) arbeitet an strukturellen Veränderungen im Bereich seiner Talenteförderung-Einrichtungen.

Das derzeitige AKA-System des ÖFB befindet sich in einem Evaluierungsprozess. In der Saison 2023/24 soll die neue Struktur realisiert sein. Bis dahin gelte für Interessenten an einer Akademie-Lizenz ein Übergangsphase, hieß es am Dienstag in einer Aussendung.

"Im Zuge der Strukturanpassung wollen wir einerseits die Leistungsparameter für unsere Toptalente konstant hoch halten", strebt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel an. "Andererseits ist es absolut zu unterstützen, wenn Vereine gezielt in den Nachwuchsfußball investieren wollen und den Akademiestatus anstreben", so Schöttel. Voraussetzungen für das Beantragen einer neuen Akademie-Lizenz für die Spielzeit 2022/23 sind, dass der Antragsteller keine Akademie-Förderungen aus ÖFB-Mitteln erhält und nicht an der ÖFB Jugendliga teilnimmt.

apa