Stephan Auer unterschreibt bei der Vienna

GEPA pictures/ Michael Meindl

Austria-Coach Schmid hat im Trainingslager viel vor

Einen Tag nach der Mitteilung von Stephan Auers Vertragsauflösung bei Bundesligist Admira hat die Vienna die Verpflichtung des Ex-Rapidlers vermeldet.

>> Die Vereinsstatistik von Stephan Auer in der weltfussball-Datenbank

Der 31-jährige Defensivspezialist erhielt beim ambitionierten Ostligisten, der erst vor wenigen Tagen den früheren Austrianer Tomas Simkovic geholt hatte, einen Vertrag bis 2023. Auer bringt die Erfahrung von 227 Bundesligaspielen mit und zählte in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal der Admira. In der laufenden Saison kam er unter Andreas Herzog allerdings nur in vier Pflichtspielen zum Einsatz.

apa/red